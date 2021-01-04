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وزير خارجية إيران: يمكننا عكس كامل إجراءاتنا عند امتثال جميع أطراف الاتفاق النووى

الإثنين، 04 يناير 2021 08:14 م
وزير خارجية إيران: يمكننا عكس كامل إجراءاتنا عند امتثال جميع أطراف الاتفاق النووى محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، لافتا إلى أنه يمكن العودة عن هذا الإجراء عند التزام الأطراف المعنية بالاتفاق النووى.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني: استأنفنا التخصيب بنسبة 20٪، كما شرّع برلماننا وتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك رسميا، وتتوافق إجراءاتنا تماما مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي الإيراني، بعد سنوات من عدم الامتثال من قبل العديد من المشاركين الآخرين في الاتفاق.

 

وتابع وزير الخارجية الإيراني أنه يمكن لإيران عكس إجراءاتها بالكامل عند امتثال جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

 


ايران

محمد جواد ظريف

البرنامج النووي

اليورانيوم

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