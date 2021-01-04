وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين أن الاجتماع تناول إجراء التعديلات الأخيرة على جدول التطعيم في الأقاليم المختلفة في فرنسا، موضحة أنه بحلول نصف شهر يناير الجاري، ستتلقى 300 دار رعاية ومؤسسة رعاية طويلة الأمد اللقاحات، وسيتم بعد ذلك التوسع التدريجي؛ ليشمل 10 آلاف دار رعاية في فرنسا.



وكان "فيران" قد أعلن الأسبوع الماضي أن التطعيم سيكون مفتوحا اعتبارا من اليوم الاثنين لمقدمي الرعاية الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، بما يمثل نحو 1.2 مليون شخص يعملون في المستشفيات أو في طب المدن.



يشار إلى أن المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد كوفيد- 19 في فرنسا بدأت يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في "اثنين أو ثلاثة" دور للمسنين؛ على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء، وذلك وفق لما أعلنه وزير الصحة أوليفييه فيران يوم الثلاثاء الماضى.