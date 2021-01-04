اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصحة البريطانى لا يستبعد فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد مرة أخرى

الإثنين، 04 يناير 2021 09:57 ص
وزير الصحة البريطانى لا يستبعد فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد مرة أخرى وزير الصحة البريطانى مات هانكوك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الاثنين إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 تتزايد بوتيرة سريعة في بعض مناطق البلاد وإن الحكومة لا تستبعد فرض أي إجراءات إضافية لمحاولة كبح التفشي بما يشمل عزلا عاما على مستوى البلاد.

وأضاف هانكوك في تصريحات لمحطة سكاي نيوز "الوضع صعب جدا فيما يتعلق بانتشار الفيروس".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تبحث فرض عزل عام على البلاد بأسرها رد بالقول "لا نستبعد أي شيء".

ووصف هانكوك بدء استخدام لقاح ثان للوقاية من المرض طورته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد بأنه "انتصار للعلم في بريطانيا" مشيرا إلى أنه سيكون طريقة الخلاص طويلة الأمد من الجائحة.

وأضاف أن بريطانيا وزعت بالفعل مليون جرعة من لقاح فايزر بايونتيك وهو ما يفوق باقي القارة الأوروبية كلها.

 


وزير الصحة البريطانى

مات هانكوك

كورونا

أسترا زينيكا

جامعة أوكسفورد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة