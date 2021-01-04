اليوم السابع
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وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود

الإثنين، 04 يناير 2021 05:42 م
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود افتتاح مسار العائلة المقدسة بسمنود
الغربية عادل ضرة

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افتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مسار العائلة المقدسة بسمنود، والذى تم تطويره بتكلفة 7.5 مليون جنيه، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمحاسب محمد متولى رئيس مدينة سمنود، والانبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها، والانبا بولا راعى كنيسة العذراء مريم والشهيد ابانوب بسمنود.

وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود (1)

ونجحت المحافظة فى تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، وتحويل سوق عشوائى إلى مسار حضارى فى أقل من 6 أشهر.

وتفقد الوزيران أعمال التطوير التى شهدها الشارع وأعمال دهان المحلات المتواجدة بالشارع.

وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود (2)

كما تفقد الوزيران كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب وحائط الأيقونات، والبئر المقدس وماجور السيدة العذراء.

ووجه وزير الآثار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بسرعة إجراء أعمال الترميم الدقيقة لحامل الأيقونات، والذى يحتاج لتطوير نظرا لانتشار السوس فيه وتآكل أجزاء منه.

وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود (3)

وأكد محافظ الغربية أن المسار تم تطويره بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير تنفيذ كافة الأعمال التى تحقق جمال الرؤية البصرية للمسار من طلاء واجهات المبانى المطلة على المسار، توحيد اليُفَط وواجهات المحلات، رصف الطريق كاملاً بطبقة الانترلوك بطول 250م وعرض 11م، تجميل الميدان الرئيسي، تجديد كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، تجديد واجهة مسجد البدراوى وكذلك تركيب كاميرات المراقبة بطول الشارع.

وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود (4)
 

محافظة الغربية

وزير السياحة

وزير التنمية المحلية

مسار العائلة المقدسة بالغربية

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