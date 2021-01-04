اليوم السابع
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وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود اليوم

الإثنين، 04 يناير 2021 06:30 ص
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود اليوم وزير السياحة
الغربية مصطفى عادل

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تستقبل محافظة الغربية صباح اليوم، الإثنين، وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية لافتتاح وتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود، والذى تم تطويره بتكلفة 7.5 مليون جنيه، حيث يستقبلهما الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمحاسب محمد متولي رئيس مدينة سمنود، ونجحت المحافظة فى تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، وتحويل سوق عشوائى إلى مسار حضارى فى أقل من 6 أشهر.

وأكد محافظ الغربية أن المسار تم تطويره بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير تنفيذ كافة الأعمال التى تحقق جمال الرؤية البصرية للمسار من طلاء واجهات المباني المطلة على المسار، توحيد اليُفط وواجهات المحلات، رصف الطريق كاملاً بطبقة الانترلوك بطول 250م وعرض 11م ، تجميل الميدان الرئيسى، تجديد كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، تجديد واجهة مسجد البدراوى وكذلك تركيب كاميرات المراقبة بطول الشارع.


محافظة الغربية

وزير السياحة

وزير التنمية المحلية

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مسار العائلة المقدسة بسمنود

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