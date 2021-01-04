وزارة العدل الأمريكية: محبطون من رفض بريطانيا تسليم مؤسس موقع ويكيليكس

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنها محبطة من قرار بريطانيا بعدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رفضت قاضية بريطانية، اليوم الاثنين، طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب حالته الصحية.

وقالت القاضية فانيسا بارايتسر، في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، إنها قلقة من القيود المشددة والظروف التي تشبه العزلة الكاملة التي من المرجح أن يواجهها أسانج في أمريكا بدون وجود عوامل مطلوبة تمنعه من إيجاد طريقة للانتحار، وذلك يعنى أن تسليمه سيكون تصرفًا "قمعيًا"، ويمكن منع تسليمه بموجب المادة 91 من قانون تسليم المطلوبين لعام 2003.