اليوم السابع
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واشنطن بوست: 200 من قادة الأعمال يحثون الكونجرس على التصديق على فوز بايدن

الإثنين، 04 يناير 2021 10:03 م
واشنطن بوست: 200 من قادة الأعمال يحثون الكونجرس على التصديق على فوز بايدن جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن ما يقرب من 200 من قادة الأعمال يطالبون الكونجرس بالتصديق على فوز جو بايدن في السباق الرئاسي ، على الرغم من خطط بعض الجمهوريين للاعتراض على فرز الأصوات الانتخابية ، وبحسب الصحيفة ، إن الرسالة تمثل أهم دفعة لمجتمع الأعمال حتى الآن لضمان فشل جهود الرئيس ترامب لإلغاء انتخابات نوفمبر.

وأضافت واشنطن بوست ، إن مجموعة واسعة من الموقعين هم المديرين التنفيذيين لشركات Fortune 500 ، من قادة البنوك وشركات الطيران وشركات الاستثمار وشركات الأدوية والبطولات الرياضية المحترفة والتكتلات العقارية وشركات المحاماة الكبرى وشركات الإعلام.

 

وجاء في الرسالة التي راجعتها صحيفة واشنطن بوست "تم تحديد الانتخابات الرئاسية وحان الوقت كي تمضي البلاد قدما". "... تواجه إدارة بايدن القادمة المهام العاجلة المتمثلة في هزيمة كورونا واستعادة سبل العيش لملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم خلال الوباء".

 

كان العديد من القادة في السابق حذرين من الانخراط العلني في السياسة ، وكان بعضهم يدعم الرئيس. قالت كاثرين وايلد ، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشراكة مدينة نيويورك ، التي نظمت الرسالة ، إن التشكيك في الانتخابات الوطنية يتسبب في أضرار طويلة الأمد للبلاد ، وأن القضايا المهمة مثل توزيع اللقاحات وارتفاع معدلات البطالة بحاجة إلى مزيد من التركيز.

ومن المقرر أن يصادق الكونجرس على فوز بايدن يوم الأربعاء بعد فرز رسمي لأصوات الهيئة الانتخابية. وقال بعض الجمهوريين إنهم سيعارضون الفرز ، مستشهدين بمزاعم ترامب التي لا أساس لها من التزوير على نطاق واسع في الانتخابات.

 


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الكونجرس

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مجتمع الاعمال الامريكى

نتيجة الانتخابات الامريكية

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