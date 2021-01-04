نواب الحسينية يتفقدون مستشفى العزل بعد شائعات الأكسجين.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد السيد رحمة وخالد عبد العظيم عبد المولى أعضاء مجلس النواب عن دائرة الحسينية، مستشفي الحسينية المركزي للوقوف على أسباب وفاة 4 من مصابى فيروس كورونا مساء أول أمس السبت.

وقال السيد رحمة، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية، إنه دائم التواجد بالمستشفى، لأن فيروس كورونا يتطلب أن نتكاتف سويا مع إدارة المستشفى.

وأضاف أن الوفيات الخاصة بجائحة كورونا كثيرة ومتكررة فى شتى بقاع الأرض وليست فقط بمستشفى الحسينية وأن موضوع وفاة 4 حالات من مصابى كورونا اول أمس السبت قيد التحقيقات ولم توضح أى جهة من جهات التحقيق إدانة المستشفى من عدمه وأن المستشفى تقدم خدماتها بشكل طبيعى وتقوم الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بواجبهم تجاه رواد المستشفى.

وأشار رحمة، إلى أنه لا يصح أن نعلن الحرب على من يعمل بمجرد ظهور اى خطأ لأنهم يحملون أرواحهم على أكفهم.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية، وزيرة الصحة أن تعتبر مستشفى الحسينية مستشفى نائى.

ووجه خالد عبد العظيم عبد المولى عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية، رسالة إلى المجتمع المدنى فحواها التكاتف والتهاب ورفع الروح المعنوية للعاملين بالصحة.

وأعلن عبد المولى، أن الممرضة أية لم يتم مجازاتها ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضدها وهى تمارس عملها بشكل طبيعى وكذلك الشاب احمد نافع الذى صاحب بلاغ الإهمال ضد المستشفى لم يتم احتجازه وكل ما حدث أنه تم طلبه ليدلى بأقواله لاستيضاح الأمر.

وأكد عبد المولى، أن هناك جهات تعمل على تشويه الحقائق لوضع الدولة المصرية فى مأزق لكنهم واهمون، مطالبا بتفعيل قرار وزيرة الصحة بجعل مستشفى الحسينية مستشفى نائية بعد موافقتها على ذلك.

وطالب عبد المولى، الجميع بوأد الفتنة والتأكد من كل كلمة قبل خروجها من فم كل انسان.

وكانت محافظة الشرقية قد أصدرت ، بيانا تفصيليا توضح فيه حقيقة وفاة مرضى الكورونا بعناية مستشفى الحسينية المركزي، قال فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا في مستشفي الحسينية المركزى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى.

حقيقة الوضع في مستشفى الحسينية



وأكد محافظ الشرقية أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط كانوا على أجهزة تنفس صناعى، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

جاء ذلك رداً على ما تم تناوله على صفحات التواصل الإجتماعى بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزى، يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين في المستشفى.

هل هناك نقص أكسجين في مستشفي الحسينية ؟



وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة فنيه فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه فى عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت أحدهم على فنت و 2 سباب والأوكسجين متوفر بالمستشفى ويوجد 17 طفلا بالحضانة و حالتين بالعناية العامة و 36 حاله إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أى وفيات بين هذه الحالات.

أسباب الوفاة مرضى مستشفي الحسينية

وأشار إلى أن الأكسجين المغذى لمرضى كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذى للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذى التانك ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها فى حاله حدوث أى مشكلة فى خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

أكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء .

ويُهيب محافظ الشرقية برواد ومتابعى صفحات التواصل الاجتماعى بتوخى الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا تفادياً لإثارة الرأى العام ونشر الذعر بين المواطنين مطالباً الجميع بعدم الإنسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الإعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمى وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية .

اعضاء البرلمان



اعضاء البرلمان والأطباء والمجتمع المدنى



اعضاء البرلمان وعدد من الأطباء