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نتنياهو يتوعد إيران.. ويؤكد: لن نسمح لها ببناء أسلحة نووية

الإثنين، 04 يناير 2021 01:51 م
نتنياهو يتوعد إيران.. ويؤكد: لن نسمح لها ببناء أسلحة نووية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة يهدف إلى تطوير أسلحة نووية وإن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بتطوير مثل تلك الأسلحة.

وأضاف نتنياهو في بيان إنه لا يمكن تفسير قرار إيران المتعلق بالتخصيب سوى أنه محاولة "لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج أسلحة نووية".

وكان قد قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.
 

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نتنياهو

أسلحة نووية

طهران

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