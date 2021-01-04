نتنياهو يتوعد إيران.. ويؤكد: لن نسمح لها ببناء أسلحة نووية

رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة يهدف إلى تطوير أسلحة نووية وإن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بتطوير مثل تلك الأسلحة.

وأضاف نتنياهو في بيان إنه لا يمكن تفسير قرار إيران المتعلق بالتخصيب سوى أنه محاولة "لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج أسلحة نووية".