نائب قائد فيلق القدس: لم نتخل عن وعدنا بالانتقام ممن أمر ونفذ اغتيال سليمانى

كتب أحمد عرفة

قال نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازى، إننا لم نتخل ولو لحظة عن وعدنا بالانتقام ممن أمر ونفذ اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال المؤرخ آراش عزيزي كاتب سيرة زعيم فليق القدس السابق قاسم سليماني في حوار مع قناة العربية الحدث: تحدثت مع مقربين من سليماني وأكدوا لي أنه كان يرغب الترشح للرئاسة.

وقال المؤرخ آراش عزيزي، إن الحرس الثوري يبحث عن دور سياسي "قوي" بعد المرشد الإيراني على خامنئي.

وتابع كاتب سيرة قاسم سليماني: الحرس الثوري سلطة فوق الدولة الإيرانية.