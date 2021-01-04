اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء العمانى يترأس وفد السلطنة فى القمة الخليجية الـ 41 غدا

الإثنين، 04 يناير 2021 11:59 ص
نائب رئيس الوزراء العمانى يترأس وفد السلطنة فى القمة الخليجية الـ 41 غدا نائب رئيس الوزراء العُماني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، يتوجه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُمانى لشئون مجلس الوزراء غداً الثلاثاء" إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد عُمان فى مؤتمر القمة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى سيُعقد غداً بمدينة "العُلا" السعودية.

يضم الوفد العُمانى المشارك فى أعمال القمة الخليجية الـ 41: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية، والدكتور عبد الله بن محمد السعيدى وزير العدل والشئون القانونية، وعدد من المسئولين العُمانيين.

وتأتى مشاركة عُمان فى القمة الخليجية، من منطلق دعم السلطنة المتواصل لمسيرة مجلس التعاون الخليجى على مدار 50 عاماً، وكافة المساعى الرامية إلى خدمة القضايا العربية والإسلامية وتوطيد أواصر التعاون والتفاهم مع الدول الصديقة.


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