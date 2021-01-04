نائبة بالكونجرس الأمريكى تؤدى القسم بالزى الفلسطينى لتكريم والديها

كتبت ريم عبد الحميد

أدت النائب الأمريكية المسلمة من اصل فلسطينى رشيدة طليب القسم فى مجلس النواب الأمريكى بالزى الفلسطينى، وذلك بعد فوزها للمرة الثانية بعضوية المجلس عن ولاية ميتشجان، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

ونشرت طليب صورتها، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى، وقالت: "أكرم والدى، اللذين أتيا إلى هذا البلد من فلسطين بحثًا عن حياة أفضل، بارتداء زى فلسطيني مطرز اليوم".

أضافت: "جاء والداى من فلسطين من أجل حياة أفضل فى الولايات المتحدة. فى سن الـ19، تمكن والدي، مع تعليم بدرجة الصف الرابع فقط، من الحصول على وظيفة فى شركة فورد موتور. وبعد سنوات، تزوج والدتى التى تركت المدرسة فى الصف الثامن للمساعدة فى إعالة أسرتها. لقد ضحى كلاهما كثيرًا حتى أصبح حلم مثل هذا ممكنًا".

وتابعت طليب بالقول إن "ابنتهما الأكبر من بين 14 طفلا، تؤدي اليمين الدستورية في الكونجرس الأمريكى للمرة الثانية. أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية فى الكونجرس، وأردت تكريمهما بارتداء زى فلسطينى مطرز".

وكانت طليب قد حظيت باهتمام منذ فوزها بعضوية الكونجرس لأول مرة منذ عامين، وذلك فى البداية عندما منعتها إسرائيل هى والنائبة إلهان عمر من زيارة الأراضى الفلسطينية ودخول الدولة العبرية بسبب مواقفهما السياسية، ثم لكونها واحدة من أربع نائبات بالكونجرس سخر منهن الرئيس ترامب مرارا، وطالب بعودتهن على بلدانهن التى جئن منها، وهى الدعوة التى أثارت جدلا كبيرا.



