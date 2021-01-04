كابول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 38 من مسلحي حركة طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، إن القوات استهدفت 38 من مقاتلي طالبان في منطقتي أرجنداب وزهاري بإقليم قندهار أثناء تخطيطهم لشن هجمات على قوات الأمن والدفاع الوطني.