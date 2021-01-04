وخلال الاشتباكات، دمرت القوات الأفغانية 3 من معاقل مقاتلي طالبان وكمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان على موقع "تويتر" : "قُتل 38 من عناصر طالبان في زرهاي وأرجنداب بإقليم قندهار أمس.. كانوا يخططون لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن والدفاع الوطني عندما استهدفتهم قوات الجيش والقوات الجوية الأفغانية ودمرت 3 معاقل وكمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم".