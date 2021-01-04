اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 11:00 م
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مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بنيران الجيش اليمني والتحالف العربي في مأرب

الإثنين، 04 يناير 2021 10:15 م
مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بنيران الجيش اليمني والتحالف العربي في مأرب العنف في اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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قُتل وأُصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة ومقاتلات التحالف العربي في محافظة مأرب . 


وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن قوات الجيش والمقاومة أحبطت محاولة تسلل لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة جبل مراد جنوبي مأرب، مشيرا إلى أن القوات أجبرت الميليشيا على التراجع والفرار، بعد أن سقط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح .


وبالتزامن، تكبّدت الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية أخرى،جراء قصف مدفعي عنيف وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها عقب المحاولة اليائسة.


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