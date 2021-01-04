معاون محافظ بنى سويف يتابع تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمصالح الحكومية

بنى سويف هانى فتحى

واصلت اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة محمد جبر معاون محافظ بنى سويف مرورها الميدانى بتفقد مديريات التموين والمالية والتأمينات ومبنى الأحوال المدنية، فضلاً عن بعض مكاتب وإدارات ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة التزام العاملين بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعى بين العاملين.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التى أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات،وتم التنبيه بضرروة الالتزام بكافة الإجراءت الاحترازية وعدم التهاون فى تنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين والمترددين على تلك الجهات.

من جهته أشار معاون المحافظ، إلى تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمتابعة التزام العاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقار العمل،ومنع التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية،مع إلزام كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذى يضمن كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالى والإدارى ،والتى تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ،وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.