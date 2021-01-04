مصرع رجل فى انفجار غامض داخل منزله بمدينة يوتيبورى السويدية

كتب محمد تهامى زكى

لقى رجل فى الخامسة والأربعين من عمره، مصرعه نتيجة انفجار حصل داخل منزل فى منطقة "ساف" بمحافظة يوتيبورى فى السويد، حيث تلقت الشرطة بلاغاً بانفجار شيء ما فى أحد المنازل حوالى الساعة 2:30 ظهراً، وأصيب نتيجة الانفجار رجل بجروح خطيرة ثم توفى فى وقت لاحق متأثرا بجراحه.

ووفقا لموقع Alkompis السويدى، قال هانس أوستلر، من شرطة المنطقة الغربية إن معظم الدلائل تشير إلى أن الانفجار ناجم عن حادث، مضيفا: "لسوء الحظ، لم يكن إنقاذ حياته ممكناً.. معظم الدلائل تشير إلى أنه حادث، لكن التحقيق الفنى مستمر لمعرفة الأسباب، وليس من الواضح حتى الآن ما الشيء الذى انفجر فى المنزل".





وتابع أوستلر: "يبدو أن الرجل كان يساعد صاحب المنزل بأمر ما حين وقع الانفجار"، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات عن إصابة أى شخص آخر فى الانفجار.







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