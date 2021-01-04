مستشار بايدن: إيران أقرب لامتلاك سلاح نووى.. واغتيال "سليماني" لم يحمينا

كتب محمد شعلان

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الامريكيين لم يحزنوا من عملية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني نظر إلى كمية دماء الجنود الامريكيين التي تلطخت بها يده، مشيرا إلى أنه بعد عام من مقتل قاسم سليماني لم يحمى هذا الاجراء مصالح امريكا الوطنية، والان ايران أقرب الى سلاح نووي اليوم مما كانت عليه قبل عام.

وأضاف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، في لقاء عبر شبكة CNN، أن إيران تشجعت للاستمرار في هجومها على البنية التحتية للشحن والنفط في الخليج، قائلا: "رأينا جهات تابعة لإيران تهاجم مصالح امريكية في العراق خلال السنة الماضية ويبقى هذا قلقا مستمرا".



مستشار بايدن للأمن القومى

وتابع: "إن كل الوعود التي تلقيناها من إدارة ترامب فيما يتعلق بأن سياستها ستجنى لنا صفقة أفضل على صعيد البرنامج النووى، وأنها ستوقف سلوك إيران الخبيث في المنطقة هذه الوعود لم تتحقق"، مؤكدا أن إيران تستمر في التصرف بطرق تتعارض مع مصالح أمريكا وحلفائها ولم يردعها اى شيء من الاجراء الذى حدث قبل عام.

وأعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، ويأتي القرار الإيراني تنفيذا لقانون أصدره البرلمان الإيرانى مؤخرا -وعارضته الحكومة- في خرق واضح لنصوص الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى العام 2015 القاضية بألا تتعدى نسبة التخصيب 4.5%، وتعد الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة اجراءات إيرانية اتخذتها حكومة الرئيس حسن روحانى وتهدف التحرر من التزاماتها النووية وبخاصة بعد الانسحاب الأمريكى من الاتفاق مايو 2018.