مسؤول كورى: الناقلة لم تلوث مياه الخليج ونطالب إيران بالإفراج عنها سريعا

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول كورى تأكيده أن الناقلة التى احتجزتها السلطات الإيرانية لم تلوث مياه الخليج مطالبا إيران بالإفراج عنها سريعا.

وفى وقت سابق ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين، أن إيران تتحفظ على أفراد طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في وقت سابق اليوم في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة، أن أفراد الطاقم وهم من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار محتجزون في مدينة بندر عباس الساحلية دون أن تحدد عددهم.