اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول كورى: الناقلة لم تلوث مياه الخليج ونطالب إيران بالإفراج عنها سريعا

الإثنين، 04 يناير 2021 05:27 م
مسؤول كورى: الناقلة لم تلوث مياه الخليج ونطالب إيران بالإفراج عنها سريعا ناقلة نفط
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول كورى تأكيده أن الناقلة التى احتجزتها السلطات الإيرانية لم تلوث مياه الخليج مطالبا إيران بالإفراج عنها سريعا.

وفى وقت سابق ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين، أن إيران تتحفظ على أفراد طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في وقت سابق اليوم في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة، أن أفراد الطاقم وهم من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار محتجزون في مدينة بندر عباس الساحلية دون أن تحدد عددهم.


كوريا

ايران

ناقله

ازمه ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران تتحدى المجتمع الدولى.. الحكومة ترضخ للبرلمان وترفع تخصيب اليورانيوم لـ20% بالمخالفة للاتفاق النووى.. وترفض تصريحات أمريكية حول مفاوضات الصواريخ الباليستية.. وواشنطن تبقى على حاملة الطائرات نيميتز بالخليج

الإثنين، 04 يناير 2021 03:30 م

إيران تعلن احتجاز طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية فى بندر عباس

الإثنين، 04 يناير 2021 02:51 م

سمير جعجع: صواريخ حزب الله تخدم مشروع إيران ..وندعو لإجراء انتخابات نيابية

الإثنين، 04 يناير 2021 02:45 م

نتنياهو يتوعد إيران.. ويؤكد: لن نسمح لها ببناء أسلحة نووية

الإثنين، 04 يناير 2021 01:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة