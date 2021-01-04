مدير تعليم القليوبية يبحث مشاكل إدارة الخصوص ويعلن زيادة قاعات رياض الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، ومشاركة الدكتورة هناء حسن عثمان موجه عام رياض الأطفال، وبليغ عبد الرحمن بدوى مدير إدارة التجريبات، وياسر عبدالمحسن مدير إدارة الشئون القانونية، والسيد النجار مدير إدارة الخصوص، ومحمد حامد الطحان رئيس مجلس الأمناء، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه في بداية الأجتماع رحب "الفيومي" بالحضور، مؤكدا على أهمية دور مجلس الأمناء والأباء والمعلمين فى دعم العملية التعليمية والنهوض بها.

وناقش الاجتماع، أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه إدارة الخصوص وبالأخص قاعات رياض الأطفال والمدارس التجريبية، وتذليل كافة المعوقات والعقبات التى تواجه المدارس وإزالة السلبيات والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأكد "الفيومى"، علي زيادة فتح قاعات رياض الأطفال فى إدارة الخصوص للقضاء على الكثافات داخل القاعات، كما استمع لأهم المقترحات المقدمة من مجلس الأمناء لخدمة المنظومة التعليمية وحل كافة المشاكل في المدارس.

الدكتور السيد الفيومى خلال الاجتماع