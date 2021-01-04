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مدعية عامة بجورجيا تتعهد بالتحقيق فى مكالمة ترامب مع سكرتير الولاية

الإثنين، 04 يناير 2021 07:48 م
مدعية عامة بجورجيا تتعهد بالتحقيق فى مكالمة ترامب مع سكرتير الولاية ترامب
كتب أحمد عرفة

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تعهدت مدعية عامة بولاية جورجيا بالتحقيق فى مكالمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، مع سكرتير الولاية لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفقا لمصادر إعلامية.

وقالت مدعية عامة بولاية جورجيا: إن مكالمة دونالد ترامب مثيرة للقلق وتتعهد بتطبيق القانون دون خوف أو محاباة.

وفى وقت سابق قال مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا الأمريكية اليوم الاثنين إن البيت الأبيض دفعه، خلافا لرغبته، لتلقى المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى ضغط عليه فيها من أجل تغيير خسارته لانتخابات نوفمبر تشرين الثانى الرئاسية فى الولاية.

وتحدث ترامب فى المكالمة إلى سكرتير ولاية جورجيا الجمهورى براد رافينسبرجر "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته فى الولاية الجنوبية إلى فوز، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أمس الأحد.


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