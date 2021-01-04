محافظ كفر الشيخ: غلق 19 مقهى ومحل ومطعم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق 19 مقهى ومحل ومطعم وجزارة لمدد مختلفة ما بين يومين وأسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم الغلق شهراً كاملاً، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم تغطية اللحوم بمحال الجزارة، وعدم ارتداء الكمامات والجوانتيات، كما أغلق عدد من المطاعم الشهيرة أمام حديثة صنعاء وبشارع الجامعة لعدم ارتداء العاملين بها الكمانات والجونتيات والتعدي على شوارع خلفية، كما أغلقت المقاهي لعدم ارتداء العاملين بها الكمامات والجونتيات، إضافة لزيادة استيعاب المقاهي عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها، إضافة لتعدي محال على الشوارع الرئيسية، ومن بينهم معرض للسيارات.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظة كفر الشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبرروك ،رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات الشرطية .

وشملت جولة المحافظ ونائبه والسكرتير العام المساعد، شارع الاستاد وتم غلق عدد من المقاهي به، وشارع المصنع، وتم غلق عدد من المقاهي والمطاعم ،وشارع المستشفى العام ،ومنطقة غرب مدينة كفر الشيخ ، والمنطقة الصناعية ، وتم غلق عدد من المقاهي بها ، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، إضافة للتعدي على الشوارع الرئيسية، وشارع الجامعة ، والمحال أمام حديقة صنعاء، وتم غلق 3 مطاعم شهيرة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات ، وجونتيات.

وشدد محافظ كفر الشيخ خلال جولته الليلية على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر أصحاب المقاهي والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، مشيداً بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات ،مؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات ،حفاظا على صحة المواطنين ، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته .

وعلى جانب آخر تمكنت الحملات ومن لديه الضبطية القضائية من تحرير420 محضراً للمخالفين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء الخاص بتوقيع الغرامات على غير مرتدي الكمامات، بتحصيل 50 جنيها غرامات فورية في مدن محافظة كفر الشيخ.