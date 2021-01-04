محافظ كفر الشيخ: رفع 2081 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن حملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الاثنين،2081 طن بـ 13مركز ومدينة، منهم كفرالشيخ 450 طن، وببرج البرلس 40 طن، وسيدي سالم 135 طن، وسيدي غازي 35 طن، وببلطيم 100 طن، والرياض 56 طن، والحامول 148 طن، ومصيف بلطيم 35 طن، وقلين 115 طن، وبيلا 165 طن، ودسوق 420 طن، وفوه 200 طن، ومطوبس 180 طن "، بإجمالي 2081 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.