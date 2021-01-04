محافظ دمياط فى جولة ميدانية لمتابعة التزام المطاعم والكافيتريات بالإجراءات

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء الأحد، جولة ميدانية مفاجئة، رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام، حيث تفقدت المحافظ خلال هذه الجولة عدد من الكافتيريات والمطاعم بنطاق مدينة دمياط للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين بإرتداء الكمامة وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بنسبة إشغال ٥٠٪.

وخلال مرور المحافظ على مطعمين بنطاق مدينة دمياط، تلاحظ عدم التزام مسئوليهم بأى تدابير وقائية واحترازية ونسب الإشغال المحدده وكذا الاشتراطات الخاصة بالتباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الأفراد، إذ أمرت الدكتورة منال عوض بغلق وتشميع المطعمين فورًا لمدة أسبوع ودفع غرامة قدرها ٤ آلاف جنيه وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها.

فيما وقد أصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة بضرورة اتباع جميع الإجراءات واستخدام اكواب واطباق ورقية وبلاستيكية والتى تستخدم لمرة واحدة، وارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على سلامة الجميع، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات منوهة إلى أنه سيتم تفعيل جميع القرارات التى تم الإعلان عنها تجاه المخالفين.