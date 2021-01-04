اليوم السابع
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محافظ دمياط تقرر تخصيص عدد من المدارس لصرف المعاشات للتخفيف عن كبار السن

الإثنين، 04 يناير 2021 04:59 م
محافظ دمياط تقرر تخصيص عدد من المدارس لصرف المعاشات للتخفيف عن كبار السن تخصيص مدارس لصرف المعاشات للتخفيف عن كبار السن
دمياط معتز الشربينى

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قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تخصيص مدرسة واحدة بكل إدارة تعليمية، وذلك للتخفيف على كبار السن ومعاونة مراكز البريد فى صرف المعاشات وفقاً للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتى ذلك على خلفية جولة أمس بتفقد عدد من مكاتب بريد المحافظة ولاحظت الاقبال الكبير عليها من أجل صرف أموال المعاشات لكبار السن.

ومن جانبه أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه وجه مديرى الإدارات التعليمية بتحديد مدرسة بكل إدارة وإعلان ذلك للمواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى والمساجد وتوفير أماكن انتظار للمواطنين تتفق مع الاجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة لمنع انتشار ومكافحة فيروس كورونا.

 

 


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