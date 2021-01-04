محافظ بورسعيد يفتتح فرع البنك الأهلى المصرى اللوجيستي ويتفقد مركز الخدمات بالميناء

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين فرع البنك الأهلى المصرى اللوجيستى بجوار باب 20 الجمركى بعد أعمال تطويرة، وذلك بحضور العميد نعمان محمد، والدكتور عماد الدين فرج، رئيس فروع منطقة القناة والشرقية، وهشام الهريسي، مدير عام منطقة القناة والشرقية الفرعية ومحمد سند، مدير عام منطقة القناة والشرقية الفرعية وإبراهيم مدحت رمضان، مساعد مدير عام منطقة القناة والشرقية ووليد حمزة، مدير فرع الجمرك.

وتفقد المحافظ ومسئولى البنك أقسام الفرع واستمع إلى شرح حول آلية العمل بها والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء، مؤكدًا على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل للشباب بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

ويأتى ذلك فى إطار خطة البنك الأهلى التى تهدف إلى زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين وتطوير العمل بالبنك الأهلى.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين ، مركز الخدمات اللوجستية بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه. حيث التقى خلالها بعدد من المتعاملين مع المركز للاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة اليهم كما تابع أداء العاملين بمنظومة النافذه الواحدة المركز اللوجسيتى بعد انتقال اسلوب العمل من الورقى الى الرقمى .

وقال المحافظ ، إن ما تحقق من تطور ملحوظ فى مستوى الأداء بالمركز، وحصوله على المركز الأول على مستوى المراكز اللوجستية والذى نتج عن الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التى توليها الدولة لإنجاح منظومة «النافذة الواحدة»، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة والتى تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، بعد أن تم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لتساهم فى سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكترونى لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.



جانب من جولة المحافظ داخل البنك



محافظ بورسعيد يتفقد خدمة عملاء البنك



محافظ بورسعيد يتفقد فرع البنك بعد افتتاحة



محافظ بورسعيد يستمع لحديث رئيس فرع البنك



محافظ بورسعيد يفتتح فرع البنك الأهلى اللوجيستى



محافظ بورسعيد بالمركز اللوجيستى بميناء غرب بورسعي