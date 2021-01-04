محافظ بورسعيد يستقبل جيورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.. صور

بورسعيد - محمد فرج - السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، جيورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة ، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والذى كان فى زيارة للمشاركة فى مراسم وضع اكاليل الزهور على النصب التذكارى للبحارة الروس فى المقبرة الأرثوذكسيه اليونانية القديمة.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بزيارة سفير دولة روسيا لمدينة بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد تمتلك عدة مقومات من حيث الموقع المتميز والمشروعات القومية ، والتى أهلتها لتكون قاطرة التنمية لمصر، حيث يوجد بها منطقة صناعية عملاقة بالجنوب وعدد من المصانع مثل مصنع الكاوتش والبويات وضفائر السيارات والبروبلين وبتروكيماويات بالإضافة إلى مشروعات الشباب، إلى جانب منطقة شرق بورسعيد والتى كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية، بالإضافة إلى شريان الخير بغرب بورسعيد وهو حقل ظهر الأمر الذى ساهم فى توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن انجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية.

كما تحدث السفير الروسى عن المشروعات الروسية المقرر إقامتها مع مصر فى إقامة منطقة صناعية لوجستية وعزمهم جذب مزيد من الاستثمارات الروسية إلى محافظة بورسعيد والتنسيق لعقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين بين الجانبين الروسى والمصرى لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى أن دولته حريصه على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر، وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتى كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التى جعلتها فى مصاف المدن.



اجتماع محافظ بورسعيد وسفير روسيا



محافظ بورسعيد يستقبل سفير روسيا