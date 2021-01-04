محافظ بنى سويف يبحث موقف تسليم البنية الأساسية بالمناطق الصناعية

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعاً لبحث الموقف التنفيذى لأعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية والإجراءات المنفذة حيال بعض المعوقات، وذلك بحضور المهندس محمد محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، بجانب حضور مسؤولى الجهاز بالمحافظة، و لمياء جلال مدير عام الاستثمار، ورجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، و دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضى الصناعية، وسلمى فتحى مسئولة منطقة الصناعات الثقيلة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة سبل الدفع بمشروعات البنية التحتية وإنهاء إجراءات تسليم أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية ،مع التواصل المشترك بالشركات المنفذة لسرعة تسليم الأعمال النهائية،وكذا نقل الأصول وغيرها من التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروعات لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها.

وتم استعراض الموقف التنفيذى للمرافق بمنطقة بياض العرب الصناعية والتى تشمل أعمال شبكات المياه والصرف بمرحلتيها الأولى والثانية ومحطات تنقية مياه الشرب والرفع الرئيسية، والأحواض وخط الطرد،وشبكة المياه بالمرحلة الثانية من الترفيق، بالإضافة إلى شبكات التغذية الكهربائية"1 و2و3" وشبكة الإنارة الكاملة بالمنطقة، علاوة على استعراض الموقف الحالى فيما يتعلق بموعد التسليم النهائى لمحطة مياه الشرب وأعمال الكهرباء بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية.

كما تم مناقشة الموقف الحالى فيما يتعلق بدراسة الجدوى الخاصة بامكانية تنفيذ نماذج لوحدات معالجة حديثة للصرف الصحى والصناعى بالمناطق الصناعية، والتى قامت المحافظة بدراستها مع إحدى الشركات العاملة فى المجال ،ضمن الخطة الشاملة التى تتبناها المحافظة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه.

ومن جانبه أكد محافظ بنى سويف على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن من أجل تنمية أسرع وتوفير الجهد والوقت وللصالح العام،مؤكداً على أن تلك الفترة تشهد تعاوناً مميزاً وآليات مشتركة نوعية بين جناحى التنمية الصناعية ، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الجناح الإدارى والجهاز التنفيذى يمثل الجناح الفنى ، وأن التعاون بين الأطراف الثلاثة "المحافظة والهيئة والجهاز التنفيذى "يعتبر خطوة مميزة فى تحقيق الأهداف المنشودة ، لاسيما فى مجال النهوض بالمناطق الصناعية وتحسين خدماتها.

فيما أعرب رئيس الجهاز التنفيذى عن سعادته بحضور هذا الاجتماع الذى يمثل نقطة انطلاق لتعاون مميز مع المحافظة بقيادة المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم الذى يحرص على فتح آفاق وسبل جديدة للتعاون والعمل من خلال الفريق الواحد ، مؤكداً على أن الجهاز لن يتوانى فى دعم جهود المحافظة فى خطتها لتحسين المستوى بالمناطق الصناعية فى إطار توجهات الدولة فى الفترة الحالية بالعمل المتواصل للدفع بعجلة الاستثمار.