محافظ المنيا يناقش خطط تطوير 5 مراكز ضمن استهداف 1000 قرية مصرية

المنيا - حسن عبد الغفار

ناقش اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، الخطط المقترحة المقدمة من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات المعنية، لتحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" واستهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية، للتأكد أن أعمال التطوير ستشمل جميع المجالات وتوصيل كافة الخدمات.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير المساعد للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن المستهدفة ومسؤولى القطاعات الخدمية المقرر إدراجها فى الخطط وأعضاء لجنة التخطيط المحلى.

وقال المحافظ، إن اللقاء يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1381 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتى تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة – مغاغة – أبو قرقاص – ملوى – ديرمواس)، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا انه تم الانتهاء من المخطط الخاص بمركز أبو قرقاص، حيث ستكون بداية التنفيذ بتطوير قرى مركز أبو قرقاص.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة فى العديد من المجالات والتى تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الرى من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

ووجه المحافظ، بضرورة مراجعة كافة الاحتياجات وإنجاز المتطلبات الخاصة ببدء تطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافة الآليات والدراسات، بالتنسيق بين جميع القطاعات، مؤكداً على تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التى تستهدف اكبر عدد من المواطنين.