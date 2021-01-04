اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: استقبال 160 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الإثنين، 04 يناير 2021 01:53 م
محافظ المنيا: استقبال 160 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى استقبال وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالى الطلبات المقدمة حتى اليوم 160 ألف 701 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء.

قال المحافظ، ان ذلك يأتي، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح فى شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح فى شهر فبراير، و سداد 40% من قيمة التصالح فى شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح فى ديسمبر الماضي.

شدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجها رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات فى الفترات الصباحية والمسائية.

 

 

 


محافظ المنيا

طلب تصالح

مخالفات البناء

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف: 123 ألف و781 إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الأحد، 03 يناير 2021 04:04 م

مدينة الزينية بالأقصر تتلقى طلبات التصالح بزيادة 30% عن المستهدف

الجمعة، 01 يناير 2021 10:46 ص

رئيس مدينة البياضية بالأقصر: مستمرون فى تلقى طلبات التصالح حتى مارس المقبل

الجمعة، 01 يناير 2021 03:00 ص

حصاد طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمحافظات × 2020.. المنوفية تلقت 194 ألف طلب بـ670 مليون جنيه.. و120 ألفا بالفيوم.. وأسيوط 116 ألفا والشرقية 229 ألف طلب.. والمنيا 158 ألفا.. وكفر الشيخ 111 ألفا بـ506 ملايين

الخميس، 31 ديسمبر 2020 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة