محافظ المنيا: استقبال 160 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى استقبال وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالى الطلبات المقدمة حتى اليوم 160 ألف 701 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء.

قال المحافظ، ان ذلك يأتي، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح فى شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح فى شهر فبراير، و سداد 40% من قيمة التصالح فى شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح فى ديسمبر الماضي.

شدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجها رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات فى الفترات الصباحية والمسائية.