محافظ المنوفية يوقع بروتوكولا لتطوير مناطق غير مخططة بشبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

وقع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون، مع اللواء المهندس ماجد سليمان السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية غير المخططة بمدينة شبين الكوم والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي لمحافظة المنوفية والعميد مهندس نهاد عويضة مدير المشروعات بشركة الإنتاج الحربى للمشروعات.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

ووقع محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات بروتوكول تعاون يشمل تنفيذ أعمال تطوير الطرق الخاصة من أسفلت وأرصفة إنترلوك وإنارة بالمنطقة البحرية غير المخططة بمدينة شبين الكوم بهدف تحسين البيئة العمرانية .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم البدء في تطوير عدد من المناطق غير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة تصل إلى (310) ملايين جنيه، مضيفاً أنه قامت لجنة من مجلس الوزراء بمعاينة بعض قطع الأراضي بنطاق المحافظة لإمكانية إقامه أحياء متطورة على غرار حي الأسمرات وبشاير الخير.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية القضاء على المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنى هذة المناطق ، مشيرا إلى أنه تم حصر عدد من المناطق الغير مخططة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات و التي تعانى من نقص المرافق الضرورية كعدم وجود أو نقص شبكات انارة الشوارع أو الصرف الصحي أو مصدر صحى وأمن لمياه الشرب ، فضلا عن الاحتياج الى تمهيد أو اعادة تأهيل هذه الطرق .