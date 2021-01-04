محافظ الدقهلية: المنطقة اللوجستية الجديدة توفر 30 ألف فرصة عمل

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم المهندسة شيماء صديق مدير عام إدارة المرافق بديوان عام المحافظة ، وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروعات، بعضوية المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الطرق والكهرباء والغاز وممثلى الشركات القائمة على التنفيذ وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات بنطاق المحافظة شملت الأعمال الجارى تنفيذها لتوصيل المرافق للمنطقة اللوجستية الجديدة على طريق طلخا-نبروه، على مساحة 47 فدانا وتوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الدقهلية.

وأكد المحافظ انه يتم اليوم متابعة تغيير خط مياه 700 مم قديم على طريق طلخا/نبروه وذلك لتوصيل خط فرعي منه لتغذية المنطقة المشار اليها، وقد تم توصيل الكهرباء لها، ويجرى التنسيق مع شركة الغاز لتوصيل خدمة الغاز للمنطقة لترفيقها بالكامل ليتم طرحها على المستثمرين لاقامة المشروعات كاملة الخدمات حيث تضم المنطقة مساحات لإقامة مولات تجارية ومناطق ترفيهية وفنادق..

وقال أنه تم متابعة الاعمال الجارية بشأن إعادة تأهيل محطات صرف صحي 15 مايو بجمصه والتى تم اسنادها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بمبلغ 65 مليون جنيه صدق عليه رئيس مجلس الوزراء كمرحلة أولى، حيث تم البدء في توريد المعدات الجديده وتنفيذ إعادة التأهيل للمحطات الفرعية والرئيسية والاعمال المدنية للمحطات والاعمال الميكانيكية للمعدات .

كما تم متابعة اعمال توسعات طريق رافد جمصة بتكلفة تبلغ مليار و300 مليون جنيه والذى يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 50 كيلومتر و يتضمن رفع كفاءة طريق الرافد و نقل وتعديل لخطوط المياه والصرف الصحي وكذلك نقل اعمدة الانارة العامة وتركيب اخري بالجزيرة الوسطي ،وذلك لعمل توسعات بانشاء حارة ثالثه ومن المقرر الانتهاء من اعمال طريق الرافد فى شهر اغسطس القادم.