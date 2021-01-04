محافظ البحيرة يفتتح المرحلة الثانية بمستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا.. صور

البحيرة - ناصر جودة

اختتم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولته بمركز أبو حمص، حيث إفتتح سيادته المرحلة الثانية من تشغيل مستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا والتى تضم إنشاء ( غرفة عمليات للأطفال ، قسم داخلى للأطفال، قسم استقبال طوارئ ، التوسع فى عيادات الأطفال، منظار للاطفال) بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه.

وأشاد محافظ البحيرة بمستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا والتى تخدم المحافظة بالكامل فى تخصص الأطفال لما يوجد بها من إمكانيات متقدمة ومتطورة فى تلك التخصصات للإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية للمرضى حيث تم تحويل المستشفى التكاملى بدمسنا إلى مستشفى تخصصى للأطفال بتكلفة إجمالية 19 مليون جنيه.

من الجدير بالذكر أن المستشفى تضم ( 34 حضانة - 10 سرير عناية - 25 مونيتور - 11 جهاز تنفس صناعى - 5 جهاز سباب - 53 سرنجة محاليل - 23 مضخة محاليل - 21 جهاز فوتو - 3 جهاز سكر - 2 جهاز أشعة - 5 جهاز سيرفو - 10 جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم - جهاز تشفيط متحرك - 2 جهاز صدمات - 7 منظار حنجرى - جهاز إيكو - جهاز سونار ) .

على جانب أخر، أكد محافظ البحيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية يحرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى شتى القطاعات وتقديم كافه أوجه الدعم لكافة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.

و تفقد محافظ البحيرة مشروع انشاء كوبرى سطحى للسيارات بقرية دمسنا بطول 50 متر وعرض 11 متر للربط بين الطريق الزراعى وطريق ابوحمص - ابوهواش ويخدم زمام الوحدة المحلية لقريتى دمسنا وبسنتواى بأبوحمص وزاوية غزال بدمنهور ، مما يساعد على سهولة التنقل وتوفير الكثير من الوقت والجهد حيث تم الإنتهاء منه بنسبة 100% من أعمال الكوبرى بتكلفة قدرها 21 مليون جنيه.

وقدم أهالى مركز أبوحمص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على إدارجهم بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا ما شهدته المحافظة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية تتجاوز تكلفتها 55 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.

رافق محافظ البحيرة ، المهندس حازم الأشمونى – السكرتير العام والدكتور محمود طلحه - وكيل وزارة الصحة والدكتور حموده الجزار - وكيل مديرية الصحة، واللواء مدحت الزغد - رئيس مركز ومدينة أبو حمص .



المستشفى



إنشاء كوبرى سطحى للسيارات



جانب من الافتتاح



محافظ البحيرة يتفقد إنشاء كوبرى سطحى للسيارات