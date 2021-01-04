محافظ البحيرة يتفقد توسعات وتطوير محطتى مياه بأبو حمص بـ 426 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص بطاقة من 3400م٣/يوم إلى 68000 م٣/ يوم بالإضافة الى استكمال شبكات مياه أبوحمص ، وهى عبارة عن انشاء خزان أرضى سعة 4000 م3 لزيادة كميه الإنتاج من 400 م3/ث الى 800 م3 /ث بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه (250 مليون للمحطة و50 مليون للشبكات) وذلك لزيادة الضغوطات بالمدينة والوحدات المحلية القروية التابعة ومركز ادكو والمحمودية وخدمة قرى أبو حمص وأطراف دمنهور وأطراف كفر الدوار.

ويتكون المشروع من مأخذ "2 طلمبة عكرة – بئر توزيع - 2 مروق و 6 مرشح و2 طلمبة مرشحة – منظومة مبنى المروقات - منظومة مبنى المرشحات - المواسير بين الوحدات"، و شبكات مياه المحطة بطول 78 كم / ط اقطار من 200 مم حتى 900 مم -خط مياه 105 بلقطر بطول 14 كم

- خط حلق الجمل بطول 11.5 كم -خط النخلة البحرية بطول 3 كم و خط مياه طلمبات برسيق بطول 10.25 كم -خط مياه الصخرة بطول 17 کم -خط مياه كوم القناطر بطورس أمين باشا بطول 23 كم وتخدم 500 ألف نسمة من المستفيدين بمناطق" ابوحمص - وريف ابوحمص - ريف كفر الدوار ريف المحمودية- ريف دمنهور" .

رافق محافظ البحيرة، المهندس حازم الأشمونى – السكرتير العام، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مدحت الزغد - رئيس مركز ومدينة أبو حمص، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

كما أكد محافظ البحيرة على أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية ، مؤكدا على أن الدولة تسير للامام بخطى ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين وان حجم ما تم خلال الفترة الماضية خير شاهد على تلك الإنجازات التى تتحقق يوما بعد يوم.

جاء ذلك خلال تفقده لعملية تطوير محطه مياه كوم القناطر المقامه على مساحة 8940 م٢ طاقتة الإنتاجية 43 ألف متر مكعب / يوم ، ووصلت معدلات التنفيذ 98% ، وتخدم 122 ألف نسمه من أهالى قرى " كوم القناطر، أطراف نديبه، بطورس، جواد حسنى ، بلقطر، قافلة، والكوم الأخضر" .

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى استعرض خلاله رئيس شركة مياه الشرب عن مراحل إحلال تجديد المحطة الذى تشهده المحطة والتى ستؤدى لتحسين ضغوط المياه بهذه القرى، مُشيرًا إلى أن أعمال التطوير جاءت على أحدث النظم القياسية والمواصفات العالمية ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن ماتم إنجازه من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

ثم تفقد محافظ البحيرة منظومة معالجة المياه والغسيل وإعادة استخدامها، ومعالجتها واستخدامها للشرب.

كما افتتح المبنى الإدارى الجديد للوحدة المحلية بقرية بطورس المقام على مساحه 1500 متر بالإضافة إلى 30 محل تجارى تم انشائها بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليون و900 ألف جنيه حيث تم انتهاء الأعمال بنسبة تنفيذ 100% ، ثم استمع اللواء المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس المدينة تناول عرض ماتم إنجازات فى كافة القطاعات الخدمية بمركز أبوحمص.

وأكد محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لمشروعات الخطة الاستثمارية التى تتم بالمدن والقرى على مستوى المحافظة وسرعة نهو الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمنى والمواصفات والاشتراطات الفنية والعمل على تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل لها لدعم الخطط الاستثمارية والمشروعات التنموية الجارى تنفيذها، مع تقديم كافه أوجه الدعم للارتقاء بمستوى الخدمات والمتابعة الدورية للتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم.



افتتاح المبنى الإدارى لقرية بطورس



المبنى الإدارى لقرية بطورس



محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير محطه مياه كوم القناطر



محافظ البحيرة يتفقد محطة مياه الشرب بأبو حمص



محافظ البحيرة يفتتح المبنى الإدارى لقرية بطورس



محطة مياه الشرب بأبو حمص



محطة مياه الشرب