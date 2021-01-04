محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف قرية المطيعة بتكلفة 100 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع صرف صحى قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وتحت إشراف جهاز المشروعات بالهيئة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع فى نهو المشروع فضلا عن التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع رافقه خلال الجولة مسئولى المتابعة الميدانية ومركز أسيوط وقرية المطيعة والشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد المحافظ المشروع الذى تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وعدايات وخط طرد ويتصل المشروع بمحطة رفع أولاد إبراهيم ثم إلى محطة صرف صحى عرب المدابغ الرئيسية مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والالتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لحماية العاملين بالمشروع خلال التنفيذ.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لإحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى مشيراً إلى وضع كافة الإمكانيات والآليات التى تتوافر لدى المحافظة لكل المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، لافتا إلى حرصه على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع ميدانيًا للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد فضلا عن الوقوف على احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.

وشدد المحافظ – خلال الجولة - على المسئولين التنفيذيين بأهمية متابعة المشروعات ميدانيًا للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة لسرعة نهو الأعمال فى توقيتاتها المحددة وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.