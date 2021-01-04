

وذكر مادورو أن فنزويلا طالبت من خلال منظمة التجارة العالمية بتزويدنا بالأموال، لكن تم رفض هذا الطلب .. قائلا: "لقد تحدثت نائبة رئيس الدولة مع وزراء خارجية هذه الدول، لكنهم رفضوا الطلب".



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعة كاملة من العقوبات على فنزويلا، كان أكثرها قوة وتأثيرا تجميد حسابات البلاد في أوروبا، وكذلك تجميد أصول ومصالح شركة النفط والغاز PDVSA في الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار، فضلا عن حظر التعامل معها.