لقطات جوية لفرق الإنقاذ بمنطقة الانزلاق الأرضى بالنرويج بحثا عن ضحايا.. فيديو

كتب محمد شعلان

نقلت مشاهد جوية التقطتها طائرات درون في منطقة ياردروم بالنرويج لقطات جديدة من حجم الدمار والخراب الذى حل بالمنطقة بعد تعرضها لانزلاق أرضي مدمر وقاتل منذ يوم الأربعاء الماضي، وتسبب في انشطار جزء كبير من الأرض وتهديد مزيد من المنازل بالانزلاق في الحفر، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لفرق الانقاذ وهو تتجول وسط حطام المنازل في ياردروم للبحث عن مفقودين أو مصابين جدد.

وأظهرت لقطات الفيديو أيضا عشرات المنازل المحطمة وجانب من عمق وحجم اتساع الانزلاق الأرضي الذى اتسع لرقعة كبيرة من منطقة ياردروم بالنرويج، بينما تكسو المنطقة والبيوت الثلوج بسبب حالة الطقس الشتوية شديدة البرودة التي تعيشها ياردروم في النرويج.



انزلاق ارضى وسط المساكن فى النرويج



جانب من البحث



حجم الدمار

وكانت قد عثرت السلطات النرويجية على جثتين فى أنقاض خلفها انزلاق أرضى، ما يرفع عدد القتلى إلى أربعة إثر الحادثة التى وقعت يوم الأربعاء الماضى، حيث واصلت السلطات ليلا عملياتها بحثا عن ستّة مفقودين.

وقال المسؤول في الشرطة كنوت هامر - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "عثرنا على أربعة جثث فى المنطقة التي وقع فيها الانزلاق الأرضى.

من جهته، قال روي ألكفيست أحد المسؤولين فى بعثة الإغاثة "لا نزال نأمل بالعثور على ناجين"، بعد أيام على الانزلاق الأرضي في منطقة أسك في شمال شرق العاصمة النروجيّة أوسلو والذى أدى أيضا إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح.

وكانت فرق الإنقاذ عثرت، في وقت سابق، على جثمان آخر، فيما أدرج ثمانية آخرون على قائمة المفقودين إثر انزلاق أرضي وقع قبل خمسة أيام في قرية بالقرب من شمال شرق العاصمة النرويجية أوسلو.

وقالت الشرطة المحلية، إنه ربما مازال ممكنًا العثور على ناجين في جيوب هوائية تشكلت داخل المباني المدمرة، مشيرة إلى أنه من الناحية الطبية، يمكن للشخص النجاة لعدة أيام في حال وجود هواء.