لقاء مع والد "محمد" أصغر طفل متعافى من كورونا بمستشفى العديسات.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

التقى "اليوم السابع" مع أحمد جمال والد الطفل "محمد" ابن العام ونصف الذي تعافى من كورونا منذ 24 ساعة وخرج من مستشفى العديسات للعزل الصحى، عقب تواجده لمدة أسبوع داخل المستشفى برفقة والدته والذى يعتبر أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا فى الأقصر ومصر بأكملها فى الموجة الثانية، حيث تلقى بروتوكول العلاج اللازم الموضوع من وزارة الصحة المصرية داخل مستشفيات العزل المصرية.

وقال والد الطفل محمد فى لقاء لـ"اليوم السابع"، إنه سعيد للغاية بخروج ابنه محمد من تلك الأزمة برفقة والدته بصحة وسلام وعودتهما للمنزل بعد فترة من العزل داخل المستشفى، موضحاً أنه نقل الطفل وزوجته إلى مستشفى العديسات فى الثالثة صباح يوم الأحد الماضى 27 ديسمبر 2020، وقام بعمل الأشعة والمسحة اللازم وتبين أنه غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنهما ظلا داخل المستشفى حتى ظهر أمس الأحد، وخرجا بعد شفاء ابنه وأصبح بصحة جيدةً، موجهاً الشكر لفريق المستشفى الطبى لدورهم الكبير فى علاج إبنه.

وأوضح أحمد جمال والد أصغر طفل متعافى من كورونا بالموجة الثانية، أنه منع الزيارات عن ابنه وزوجته لدى خروجهما من المستشفى لحين تحسن حالتهما الصحة وتعقيم المنزل بالكامل لحمايتهم وحماية الجميع من أي عدوى، مناشداً الأهالى بضروة حماية أبناؤهم من الخروج وضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم الإصابة بكورونا فى تلك الموجة الثانية، متمنياً الصحة والعافية والشفاء لجميع المصابين حالياً بالمستشفيات المختلفة.

وكانت قد أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، أمس الأحد، تواصل خدماتها المميزة بفريق طبى لخدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، وقررت خروج 3 حالات تعافى من كورونا، أبرزهم الطفل "محمد" البالغ من العمر عام ونصف ويعتبر أصغر طفل كان مصاب بكورونا فى الأقصر بالموجة الثانية، والذى تحسنت حالته الصحية بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية، وتم شفاؤه وخروجه معافى من الفيروس.

وأشرف على حالة الطفل داخل المستشفى على مدار الساعة كل من الدكتور أحمد فتحى مدير مستشفى العديسات للعزل، والدكتور محمد العجمى نائب المدير العام ومدير العزل لمتابعة حالة الطفل برفقة الأطباء وفريق التمريض لحين تمام شفائه من كورونا، حيث رافقته والدته لصغر سنه وهى غير مصابة بفيروس كورونا عقب عمل مسحة لها لدى وصولها للمستشفى برفقة طفلها "محمد.أ" البالغ من العمر سنة ونصف، وخرج نجلها بصحة جيدة معافى من كورونا.

وفى هذا الصدد تقدم المستشفى خدمات لمصابى كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث إنها نجحت فى تقديم الدعم والشفاء والتعافى لأكثر من 111 حالة من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية لكورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو الشاذلى أعضاء فريق العزل بالمستشفى، وتحت قيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، بناء على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكرى عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين " مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.