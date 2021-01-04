كوريا الجنوبية ترسل وحدة مكافحة قرصنة بحرية لهرمز بعد استيلاء إيران على ناقلتها

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الدفاع الكورية الجنوبية، سوف ترسل وحدة مكافحة قرصنة بحرية لهرمز، بعد أن استولت إيران على ناقلتها.

وذكرت القناة، أن كوريا الجنوبية، تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ناقلتها التي استولى عليها الحرس الثوري.

وفى وقت سابق ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين، أن إيران تتحفظ على أفراد طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في وقت سابق اليوم في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة، أن أفراد الطاقم وهم من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار محتجزون في مدينة بندر عباس الساحلية دون أن تحدد عددهم.