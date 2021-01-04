كبير مستشارى بايدن يكشف تفاصيل مكالمة ترامب المسربة

كتب أحمد عرفة

أكد سيدريك ريتشموند، كبير مستشاري الرئيس الأمركى المنتخب جو بايدن، أن مكالمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المسربة دليل على تهديده لمسؤول من حزبه لتغيير نتيجة الانتخابات، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال كبير مستشاري جو بايدن: المكالمة دليل قاطع على محاولة دونالد ترامب إلغاء فرز أصوات قانونية بجورجيا لتلفيق أصوات أخرى.

وفى وقت سابق طالب دونالد ترامب، وزير خارجية جورجيا "بالعثور" على ما يكفى من الأصوات لإلغاء هزيمته فى الانتخابات فى نقاش دام ساعة على الهاتف، حسبما زعم تقرير.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وبخ ترامب رئيس الانتخابات الجمهورى فى الولاية براد رافينسبيرجر لأنه أثار أسئلة قانونية تتعلق بالانتخابات.

وطوال المكالمة، ورد أن رافينسبيرجر ومسئوليه أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته أن فوز جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلاً ودقيقًا.