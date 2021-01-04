وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" منذ فبراير الماضي وحتى الآن إلى أكثر من 11 ألفاً و85 قطعة بينها دبابات وناقلات جند ومدرعات.
 