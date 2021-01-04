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قاعة المرايا السعودية أكبر مبنى عاكس فى العالم تحتضن غدا القمة الخليجية..فيديو

الإثنين، 04 يناير 2021 05:17 م
قاعة المرايا السعودية أكبر مبنى عاكس فى العالم تحتضن غدا القمة الخليجية..فيديو قاعة المرايا السعودية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تحتضن قاعة «مرايا» في «العلا» بشمالي غرب المملكة العربية السعودية، القمة الخليجية الـ41 التى تقام فى الخامس من يناير الجارى، وهي قاعة فريدة من نوعها، دخلت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، وذلك ضمن قائمتها للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

 

وقد أطلق على مسرح «مرايا» هذا الاسم نظرا لاكتساء واجهته بالمرايا العملاقة، لتعكس سحر الطبيعة الخلابة في «العلا» التى تضم منطقة الحِجر، أول موقع تاريخي فى المملكة يدرج ضمن قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمى.

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تمت إزاحة الستار عن الواجهة الاستثنائية الجديدة لمسرح «مرايا» في حفل خاص أقامته الهيئة الملكية لمحافظة «العلا» خلال الموسم الثاني من مهرجان «شتاء طنطورة»، مستضيفا المسرح، الذي يتسع لنحو 500 شخص، كوكبة من أشهر وأبرز الفنانين العالميين، وفق "الوطن".

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ويتخذ تصميم مسرح «مرايا»، الذى يقع فى وادى عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية، والمزود بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية، شكلًا مكعبًا تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل، ليكون امتدادًا معماريًا لطبيعة «العلا» الساحرة التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة منذ حضارة الأنباط وحتى اليوم، فى حين تبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 مترًا مربعًا من المرايا، وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6500 متر مربع.

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