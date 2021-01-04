فض تجمع لفرح مقام بمكان مغلق داخل قاعة أفراح ببنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق بتكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

وناشد محافظ بنى سويف ، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات الشخصية والمنزلية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم وذويهم من العدوى بالفيروس، مع ضرورة الإلتزام بقرارات الحكومة التى تهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين

وفى هذا السياق قام المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا بالتوجه لإحدى قاعات الأفراح فور تكليف المحافظ له بوجود بلاغ بغرفة عمليات المحافظة من بعض المواطنين بإقامة فرح داخل القاعة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا والتى تحظر إقامة الأفراح وحفلات الزفاف فى الأماكن المغلقة

وأكد رئيس المدنية على أنه تم فض الفرح بالتعاون مع مركز الشرطة ، وتم غلق القاعة وتحرير محضر ضد مدير القاعة برقم 57 لسنة 2021، وذلك لمخالفته قرارات رئاسة مجلس الوزراء الذى يحظر إقامة الأفراح وحفلات الزفاف فى الأماكن المغلقة



فض فرح بقاعة أفراح مغلقة بببا

قاعة الافراح

رئيس مركز ومدينة ببا يتابع غلق قاعة الأفراح

قاعة الافراح المضبوطة

قاعة الأفراح بعد فض الفرح منها