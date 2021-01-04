اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فض تجمع لفرح مقام بمكان مغلق داخل قاعة أفراح ببنى سويف.. صور

الإثنين، 04 يناير 2021 01:54 م
فض تجمع لفرح مقام بمكان مغلق داخل قاعة أفراح ببنى سويف.. صور قاعة الأفراح بعد فض الفرح منها
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق بتكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

 وناشد محافظ بنى سويف ، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات الشخصية والمنزلية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم وذويهم من العدوى بالفيروس، مع ضرورة الإلتزام بقرارات الحكومة التى تهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين

وفى هذا السياق قام المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا بالتوجه لإحدى قاعات الأفراح فور تكليف المحافظ له بوجود بلاغ بغرفة عمليات المحافظة من بعض المواطنين بإقامة فرح داخل القاعة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا والتى تحظر إقامة الأفراح وحفلات الزفاف فى الأماكن المغلقة

وأكد رئيس المدنية على أنه تم فض الفرح بالتعاون مع مركز الشرطة ، وتم غلق القاعة وتحرير محضر ضد مدير القاعة برقم 57 لسنة 2021، وذلك لمخالفته قرارات رئاسة مجلس الوزراء الذى يحظر إقامة الأفراح وحفلات الزفاف فى الأماكن المغلقة

فض فرح بقاعة أفراح مغلقة بببا (3)
فض فرح بقاعة أفراح مغلقة بببا 

 

فض فرح بقاعة أفراح مغلقة بببا (5)
قاعة الافراح
 
فض فرح بقاعة أفراح مغلقة بببا (6)
 
رئيس مركز ومدينة ببا يتابع غلق قاعة الأفراح
 
فض فرح بقاعة أفراح مغلقة بببا (7)
قاعة الافراح المضبوطة
 
فض فرح بقاعة أفراح مغلقة بببا (9)
قاعة الأفراح بعد فض الفرح منها

 

 


بنى سويف

فض فرح

قاعة افراح

حملات على الكافيتريات والمقاهى

غلق قاعة افراح

اقامة فرح مخالف

ببا

اخبار محافظة بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة