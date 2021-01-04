غلق كارفور و20 محلا فى محافظة الإسكندرية لمخالفة الإجرءات الاحترازية

الإسكندرية أسماء على بدر

نشر اليوم السابع فيديو رصد فيه غلق محل كارفور و20 محلا آخرين بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمخالفة الإجرءات الاحترازية لفيروس كورونا لمدة أسبوع وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بغلق أى منشأة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وكان اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة المهندسة جيهان مسعود رئيس حى منتزه أول، قد قاد حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى منتزه أول، وخلال الحملة تم تغريم المحال غير المطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها وكذلك المحال المتعدية على حرم الطريق العام بشارع 45 بإجمالى مبلغ 21 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتشديد على جميع المنشآت والمطاعم والمحال بتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل صرامة وحزم.