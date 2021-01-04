وذكرت صحيفة /جابان توداي/ اليابانية أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي المصابين في العاصمة إلى 63 ألفا و 474 إصابة.

وحسب الفئة العمرية، تحتل العشرينات أكبر عدد من الإصابات الجديدة بتسجيل 241 شخصا يليهم 181 في الثلاثينيات من العمر و147 في الأربعينيات من العمر و124 في الخمسينيات من العمر و60 في الستينيات من العمر 58 حالة بين الأشخاص الأقل من 20 عاما.



وأفاد مسؤولو الصحة بأن عدد المصابين في المستشفى الذين يعانون من أعراض حادة في العاصمة طوكيو بلغ 108، بزيادة سبعة أشخاص عن الأمس.



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ في اليابان أواخر شهر فبراير المقبل، وأكد في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن العاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونان أول المجموعات التي تتلقى التطعيمات.