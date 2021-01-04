طوارئ فى إسبانيا بسبب العواصف والثلوج وإغلاق 12 ميناء.. صور

فاطمة شوقى

تجتاح العواصف إسبانيا وتسببت فى مضاعفات كثيرة منها الثلوج والأمطار وانخفاض درجات الحرارة المنخفضة للغاية وتتسبب في بقاء 14 مجتمعًا في حالة تأهب للثلوج والبرد والأمواج والرياح والانهيارات الجليدية ، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet).



الثلوج تغطى اسبانيا

وتعاقب العاصفة بشكل خاص ساحل كانتابريا،وفي أستورياس ، تسببت الانهيارات الجليدية في تعليق البحث عن عامل كاسحة ثلج أصيب بانهيار جليدي مع زميل آخر ، تم العثور على جثته بالفعل ، بالقرب من ميناء سان إيسيدرو ، على الحدود مع ليون في 1 يناير، وتمنع الإمارة الوصول إلى ثلاثة موانئ أخرى.



الثلوج فى اسبانيا

ويوجد في كانتابريا خمسة موانئ مغلقة بسبب الثلوج التى سقطت في الأيام الأخيرة ، بينما يوجد في إقليم الباسك سبعة موانئ أخرى، سيستمر هذا الاتجاه الخاص بالأرصاد الجوية خلال هذا الأسبوع ، حيث يسود انخفاض درجات الحرارة والثلوج، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

ويحذر المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الحكومية ، روبين ديل كامبو ، من أن هذا الأسبوع سوف يتسم بالبرودة والثلوج ، والتي ستستمر في التراكم حتى عند مستويات منخفضة للغاية ، مع خطر ، على الرغم من صعوبة تأكيدها ، تساقط الثلوج بكثافة في مدن في وسط شبه الجزيرة كعاصمة. يصف ديل كامبو الصقيع بأنه نادر ، وإن لم يسمع به من قبل ، الصقيع الناتج في مناطق ليست شائعة جدًا ، مثل ساحل البحر المتوسط ​​أو في هويلفا.



اجلاء 350 شخص بسبب الانهيارات الجليدية فى اسبانيا

وشهد مجتمع مدريد انهيارات جديدة على طرق الوصول إلى نافاسيرادا امس الأحد، و كان لا بد من إجلاء ما يصل إلى 350 شخصًا ، كل ذلك بين الثلوج ودرجات حرارة أقل من الصفر ، بعد اختناقات مرورية طويلة في هذا الجزء من النظام المركزي.

وعلى الرغم من أن الجبال هي المكان الذي يختاره الكثير من الناس لقضاء يوم الأحد، إلا أن خدمات الطوارئ طالبت الناس بعدم الذهاب إلى الجبل ، حيث كانت هناك اختناقات مرورية على طرق الوصول منذ الساعات الأولى.