طقس الخليج.. غائم بالسعودية رطب بالإمارات بارد بالكويت وضبابي في البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

تباينت توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين في دول الخليج، حيث أشارت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إلى تكون الغيوم في سماء المملكة، مع تنبئات بسقوط الأمطار، أما في الإمارات فيكون طقسها رطبا وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام مع فرصة تشكل ضباب، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية



توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن تكون سماء المملكة غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة.

ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر تكون متوسط الموج.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن تشهد الدولة خلال الأيام القادمة طقسا رطبا وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وذكر المركز في بيان له حول حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة أن الطقس سيكون اليوم الاثنين، رطبا على المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً وغائما جزئياً بوجه عام وغائما أحيانا على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن الطقس المتوقع اليوم الإثنين فى الدولة يكون مائل للبروده إلى بارد وغائم جزئيا ليلا، والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وأوضحت أن الطقس سيكون معتدل وغائم جزئيا إلى غائم نهارًا، والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 08 - 22 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

طقس البحرين



قالت هيئة الأرصاد في مملكة البحرين، إن الطقس المتوقع اليوم الإثنين، سيكون ضباب خفيف في البداية وغائم جزئيا أحيانا ويكون رطب هذه الليلة.

أما الرياح فهي غربية إلى شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام.