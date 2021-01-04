ضبط وتحريز 16 ألف و 949 صنف دواء مخالف فى حملات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية والصيدليات العامة ومخازن الأدوية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء و الحفاظ على صحة وسلامة المرضى أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية والتجارية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمراكزومدن الزقازيق وههيا والعاشر من رمضان.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 16 ألف و 949 (قرص /عبوة / وحد ة / زجاجة)، لأدوية مخالفة تمثلت فى أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وبعضها منتهى الصلاحية، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية، وعينات طبية مجانية محظور بيعها.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم 3135 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة ههيا.

أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.