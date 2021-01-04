ضبط شيشة وتحرير غرامات عدم ارتداء كمامة بحملة على الكافيتريات والمقاهى بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ مجلس مدينة العريش، بشمال سيناء اليوم الإثنين، حملة على الكافيتريات والمقاهى لملاحقة مخالفى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان له ، أنه فى إطار تنفيذ القانون ، نفذت قوة من قسم أول العريش بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، حملة مداهمة على الكافيتريات والمقاهى وأماكن تواجد الشيش ومخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيرووس كورونا.

قام بالحملة المقدم سميرعبدالرؤف، والرائد على بهجت ، ورافقهم رؤساء أحياء الضاحية ، وأبى صقل والريسه وعاطف السادات .

وتم خلالها تحرير مخالفات منوعة وإحالتها لجهات الاختصاص .

كما انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من تطهير استراحة عمال النظافة والسيارات الخاصة بالنظافة.

وأفاد بيان للوحدة بأنه تم إجراء تطهير احترازى ضد فيرس كورونا ، وتعقيم وتطهير حى الصفا ومنطقة سوق الخميس والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ، وتغطية محطات الصرف الصحى فى حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

ونفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش .

وأوضح البيان أنه سبق وتم إجراء تطهير لمقر الحجر الصحى ، ومستشفى العريش العام قسم العمليات ، وحى كرم أبو نحيلة ، وتطهير منزل حالتين اشتباه كورونا وعزل منزلى والأماكن التى تردد عليه الحالات بمنطقة جامع النصر، وحى الايايبة وشارع القاهرة.



الشيشة المضبوطة



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