ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية خلال حملة تموينية فى جهينة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

جاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 57 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط راشد ر ر م 46 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز طما لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى – تم ضبط" 124 " زجاجة زيت شعر و" 30 " كيس كبده و" 50 " كيس شطة.

وتم ضبط أحمد م ع ا 38 سنة صاحب صيدلية ويقيم دائرة مركز جهينة لحيازته وعرض أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية تم ضبط" 65 " علية أقراص وأدوية شراب مختلفة الأنواع

كما تم ضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 8 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 7 " قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 11 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" 9 " قضايا عدم حمل شهادة صحية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابات المختلفة وجـــارى الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلة.



