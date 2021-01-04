صور.. طوابير في أمريكا لتلقى تطعيم لقاح كورونا

كتب عبد الوهاب الجندى

شهدت شوارع ولاية فلوريدا زحاما وطوابيرا أمام العيادات للانتظار تلقى تطعيم لقاح كورونا، اليوم الإثنين، وسط ارتفاع كبير في إصابات الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت الولايات المتحدة، مع انقضاء أمس الأحد 3 يناير، 194 ألفًا و337 حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لإحصاءات موقع "ورلد ميتر"، مما جعل البلاد تكسر حاجز الواحد وعشرين مليون إصابة بالفيروس التاجي.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 21 مليونًا و113 ألفًا و528 حالة إصابة، من بينها 360 ألفًا و78 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، بنسبة وفيات بلغت 1.7% تقريبًا.

ولا تزال الولايات المتحدة هي أكثر بلدان العالم وباءً بفيروس «كورونا»، وأكثرها تسجيلًا لحالات الوفاة بمرض كوفيد-19 أيضًا.



طوابير تلقى لقاح كورونا



طوابير فلوريدا



طوابير لقاح كورونا



مسن يجلس على كرسي لانتظار دوره